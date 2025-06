Addio a Weston il figlio di Whitney Purvis | morto a 16 anni

La tragedia ha colpito il cuore di Whitney Purvis, ex stella di “16 anni e incinta”, con la prematura scomparsa del suo amato figlio Weston, a soli 16 anni. Questo lutto ci ricorda quanto sia fragile la vita, un tema sempre più presente nei dibattiti sulla salute mentale dei giovani. La sua storia ci invita a riflettere sull'importanza del supporto emotivo nelle famiglie. Un abbraccio collettivo in un momento così difficile.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il dolore della madre, nota per il reality “16 anni e incinta”. Un tragico lutto ha colpito Whitney Purvis, ex protagonista della serie TV “16 anni e incinta”. Suo figlio, Weston Gose, è morto all’età di 16 anni. La notizia è stata condivisa dalla stessa Purvis tramite un commovente post su Facebook, dove ha scritto: “Riposa in pace piccolo Weston”. Il messaggio straziante sui social. Nella foto pubblicata insieme al messaggio, Whitney appare sorridente accanto al figlio, mostrando quanto fosse legata a lui. Il ragazzo aveva appena compiuto 16 anni il 2 aprile. Nel testo, Whitney ha espresso tutto il suo dolore: “È così difficile scrivere queste parole (. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com