Addio a Jonathan Joss morto a 59 anni l’attore gay di King of the Hill ucciso a colpi di arma da fuoco dopo accesa discussione con il vicino

Addio a Jonathan Joss, l'amato attore di "King of the Hill", scomparso tragicamente a 59 anni. La sua morte, avvenuta in seguito a una lite finita in violenza, solleva interrogativi sul crescente problema della violenza armata negli Stati Uniti, un tema sempre più dibattuto nella società contemporanea. Joss, che ha incarnato un personaggio iconico per la comunità LGBTQ+, lascia un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo e nei cuori dei fan.

La morte dell’attore è avvenuta sabato 31 maggio nei pressi di San Antonio. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione per spari e hanno trovato il corpo di Jonathan Joss L’attore Jonathan Joss, noto per aver prestato la voce al personaggio di John Redcorn nella serie ani. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Jonathan Joss, morto a 59 anni l’attore gay di “King of the Hill”, ucciso a colpi di arma da fuoco dopo “accesa discussione con il vicino”

Leggi anche Addio Lille: Jonathan David annuncia l’addio con un toccante video - Jonathan David saluta il Lille con un commovente video, annunciando la conclusione di un capitolo importante della sua carriera.

Segui queste discussioni sui social

È stato un privilegio essere il tuo umano.Ti amo Artù.#dogsofmastodon #addio Leggi la discussione

Le #parole poco “sobrie” per l'#addio al #Papa degli #ultimi e delle #periferieL'#omelia del #cardinale decano #Re è andata dritta al cuore dei punti fondamentali del #pontificato di #Francesco, uomo “scomodo” per i #potentionline/le-parol… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Jonathan Joss, l'attore ucciso in una sparatoria in Texas

Lo riporta tg24.sky.it: Noto soprattutto per aver doppiato il personaggio di John Redcorn nella serie animata King of the Hill, è morto domenica 1º giugno a San Antonio all’età di 59 anni dopo una lite tra vicini di casa.

Jonathan Joss è morto a 59 anni in una sparatoria, il marito: “Insulti omofobi contro di noi prima degli spari”

fanpage.it scrive: L'attore e musicista Jonathan Joss è morto dopo essere stato colpito da un'arma da fuoco domenica sera. Noto per i suoi ruoli in King of the Thill e in Parks and Recreation, ha litigato animatamente ...

“Addio”. Lutto per cinema e televisione, l’attore morto in modo tragico

Si legge su thesocialpost.it: Un'ondata di dolore ha travolto il mondo del cinema e della televisione a causa della tragica scomparsa dell'attore Jonathan Joss. L'amato artista è stato ...