Addio a Giuseppe Parlato studioso della destra italiana Giuli | perdiamo un maestro

Un maestro ci ha lasciato: Giuseppe Parlato, illustre storico della destra italiana, si è spento a Roma all’età di 73 anni. Il suo lavoro ha illuminato le ombre del fascismo e dei movimenti politici del Novecento, contribuendo a una comprensione più profonda della nostra storia. In un'epoca in cui le ideologie tornano a farsi sentire, la sua eredità rimane fondamentale per analizzare il presente e costruire un futuro consapevole.

Lo storico Giuseppe Parlato, tra i maggiori studiosi italiani del fascismo, della destra postbellica e dei movimenti politici del Novecento, è morto lunedì 2 giugno a Roma all’età di 73 anni. Nato a Milano il 29 maggio 1952, Parlato ha dedicato l’intera vita alla ricerca storica, alla formazione universitaria e alla promozione della memoria nazionale. Direttore dell’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, dal 2008 Parlato era presidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, che ha reso un punto di riferimento dell’analisi storica del ‘900. “Ci lascia una persona dall’incredibile umanità – commenta il ministro della Cultura, Alessandro Giuli – infaticabile organizzatore culturale, studioso di grande spessore, indagatore senza pregiudizi della storia contemporanea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Addio a Giuseppe Parlato, studioso della destra italiana. Giuli: perdiamo un maestro

Leggi anche Addio a Giuseppe Malaguti. Memoria storica di Vallalta - Addio a Giuseppe Malaguti, figura storica di Vallalta, città in cui ha vissuto e lavorato con passione per tutta la vita.

Segui queste discussioni sui social

È stato un privilegio essere il tuo umano.Ti amo Artù.#dogsofmastodon #addio Leggi la discussione

Le #parole poco “sobrie” per l'#addio al #Papa degli #ultimi e delle #periferieL'#omelia del #cardinale decano #Re è andata dritta al cuore dei punti fondamentali del #pontificato di #Francesco, uomo “scomodo” per i #potentionline/le-parol… Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Addio allo storico Giuseppe Parlato, studioso del Msi e presidente della Fondazione Renzo De Felice

Da barbadillo.it: Era uno studioso libera, fuori dagli schemi, generosi con i giovani e puntuale nelle ricostruzioni storiche, anche in quelle più complesse. Ci lascia a soli 73 anni Giuseppe Parlato, presidente della ...

La cultura italiana in lutto: scompare una figura di riferimento, addio a Giuseppe Parlato

thesocialpost.it scrive: Il mondo della cultura piange la perdita di uno dei suoi più grandi studiosi, una voce autorevole che ha saputo illuminare con rigore e passione alcune ...

Morto Giuseppe Parlato, storico della destra

Si legge su corriere.it: Lo studioso di neofascismo è scomparso a Roma. Aveva 73 anni. A lui si devono ricerche pionieristiche sulle origini del Msi e sulla fase cruciale degli anni Settanta ...