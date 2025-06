addio a don silvano rughi lo storico esorcista della diocesi

Un'epoca si chiude con la scomparsa di don Silvano Rughi, storico esorcista della diocesi di Rimini, che ha dedicato la vita a combattere il male. A 91 anni, il sacerdote lascia un'eredità spirituale profonda in un periodo in cui la ricerca di risposte ai misteri della vita è più viva che mai. La sua figura, simbolo di fede e di lotta contro l'oscurità , invita a riflettere sul potere della spiritualità nella società moderna.

Addio a don Silvano Rughi. Malato da tempo, il sacerdote si è spento ieri a 91 anni. Da alcuni mesi si era trasferito nella comunità di Montetauro, a Coriano, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Rughi è stato per moltissimi anni l' esorcista della diocesi di Rimini. Incarico che aveva lasciato nel 2020, per l'età avanzata e i problemi di salute. Il sacerdote ha lasciato il segno soprattutto a Savignano, dov'è stato parroco per una quarantina di anni (dal 1970 fino al 2009) a Castelvecchio. Qui ha realizzato importanti opere per la comunità , come la casa famiglia per ragazzi (aperta dal 1971), l'oratorio di fronte alla chiesa, il centro sportivo, la ristrutturazione della chiesa, il teatrino Padre Pio, la creazione di spazi per catechismo e le varie attività parrocchiali.