Addio a Davide Tamellini presidente dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Verona Onlus

La scomparsa di Davide Tamellini, presidente dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare di Verona, segna un vuoto incolmabile. La sua dedizione e il suo spirito indomito hanno ispirato molti a vedere la forza nelle difficoltà. In un'epoca in cui l’inclusione e la solidarietà sono più che mai al centro del dibattito sociale, il suo esempio ci invita a continuare la lotta per un mondo migliore. La sua eredità vive nei cuori di chi ha tocc

Davide Tamellini non c'è più. La sua vita dedicata agli altri, con la volontà costante di vedere oltre all'ostacolo e di trovare l'infinito dalle piccole cose, si è spenta troppo presto, strappando alla comunità veronese un figura straordinaria, da anni dedicato al prossimo in difficoltà e non.

