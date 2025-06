Addio a Carmine | Eri la colonna portante della nostra pizzeria

Oggi la pizzeria Carminiello di corso Secondigliano abbassa le saracinesche per omaggiare Carmine, un pilastro della comunità e del suo amato locale. La sua passione per la friggitoria e il sorriso caloroso erano il cuore pulsante della pizzeria. Un gesto che non solo segna la perdita di un grande lavoratore, ma ricorda l'importanza delle persone che rendono speciali i luoghi in cui ci riuniamo. La convivialità è in lutto.

Saracinesche abbassate oggi per la pizzeria Carminiello di corso Secondigliano Si è infatti spento un lavoratore molto stimato dai clienti del locale, Carmine, addetto alla friggitoria della pizzeria. L'annuncio dei titolari di Carminiello sui social: "Martedì 3 giugno saremo chiusi per lutto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Addio a Carmine: "Eri la colonna portante della nostra pizzeria"

Leggi anche Lutto sul Carmine, addio allo storico tappezziere De Rosa - Lunghi ricordi e affetto si mescolano al dolore per la scomparsa di Andrea De Rosa, storico tappezziere di via Carmine.

