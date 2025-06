Ad Avellino lo Studio Shakespeariano Permanente | un laboratorio teatrale intensivo

Avellino si prepara a vivere una nuova era culturale con l'inaugurazione dello "Studio Shakespeariano Permanente". Questo laboratorio teatrale intensivo, all'interno del Libero Spazio D'Arte, non è solo un'opportunità per gli artisti locali, ma rappresenta anche una risposta alla crescente domanda di esperienze artistiche autentiche. Volendo esplorare i temi eterni di Shakespeare, il progetto si inserisce in un trend globale di riscoperta del teatro classico, stimolando la creatività e il dialogo tra generazioni.

Un nuovo spazio per l'arte si apre nel cuore della cittĂ : LSD – Libero Spazio D'Arte inaugura la sua attivitĂ con un progetto tanto ambizioso quanto necessario per il panorama culturale locale. Si tratta dello "Studio Shakespeariano Permanente", laboratorio teatrale condotto dall'attore e regista.

