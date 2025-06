Ad Atripalda la presentazione del libro Il Genio di Giovanni Falcone

Il 4 giugno, Atripalda si trasforma in un palcoscenico di memoria e legalità con la presentazione del libro “Il Genio di Giovanni Falcone – Prima il Dovere”. Un'opportunità imperdibile per riflettere sul coraggio e l'impegno di chi combatte la mafia. L’autore, Catello Maresca, offre uno sguardo profondo su un eroe del nostro tempo. Un evento che invita tutti a non dimenticare e a rinnovare l’impegno civico!

Mercoledì 4 giugno alle ore 10:00, il Chiostro comunale di Palazzo di Città ospiterà un evento di grande valore civile e culturale: la presentazione del libro “Il Genio di Giovanni Falcone – Prima il Dovere” alla presenza dell’autore, il magistrato Catello Maresca, da anni in prima linea nel. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Ad Atripalda la presentazione del libro “Il Genio di Giovanni Falcone”

