Acquacoltura a Fiumicino | verso la realizzazione di un impianto ittico

A Fiumicino, l'acquacoltura sta per vivere una svolta decisiva! Con la richiesta di ricollocazione della concessione demaniale marittima, il progetto di un nuovo impianto ittico prende forma, rispondendo a un crescente interesse verso pratiche sostenibili e locali. Questo passo non solo valorizza le risorse marine, ma si allinea a una tendenza nazionale per il cibo a km zero. Scopri come l'innovazione può portare freschezza sulla tua tavola!

Fiumicino, 3 giugno 2025- A Fiumicino si apre un nuovo capitolo per il settore dell’acquacoltura. E’ stata formalmente richiesta la ricollocazione della concessione demaniale marittima giĂ rilasciata nel 2022 per la realizzazione di un impianto ittico. Il Comune di Fiumicino ha avviato le procedure di legge pubblicando un avviso ufficiale sull’Albo Pretorio e sul portale dell’Amministrazione Trasparente. Si tratta di un passaggio necessario in applicazione del Codice della Navigazione e della Legge 241 del 1990, norme che regolano la trasparenza dei procedimenti amministrativi. L’obiettivo è acquisire tutti i pareri necessari attraverso una Conferenza dei Servizi, passaggio obbligato per autorizzare il trasferimento dello specchio d’acqua interessato, precedentemente assegnato con la concessione n. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

