Acqua nuovo piano di interventi per la riparazione delle condotte

L'acqua è vita, e un nuovo piano di interventi per la riparazione delle condotte in località San Marco segna un passo decisivo verso la sostenibilità e l'efficienza idrica. Mentre l'impresa inizia le operazioni, riflettiamo sull'importanza di investire nelle infrastrutture per garantire un servizio essenziale a tutti. Un gesto che non solo migliora la qualità della vita, ma si inserisce nel trend globale di responsabilità ambientale. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti!

“L’impresa ha iniziato a operare questa mattina per migliorare la situazione in località San Marco. Gli interventi rientrano sempre nella convenzione del dare e avere stipulata con Aica, il cui quadro economico è stato approvato dallo stesso ente gestore, con un incarico già conferito a una nuova. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Acqua, nuovo piano di interventi per la riparazione delle condotte

Leggi anche Acqua di nuovo potabile dopo l'emergenza arsenico in mezza Viterbo - L'acqua della rete idrica centro Monte Jugo, che ha affrontato l'emergenza arsenico, è tornata potabile.

Su questo argomento da altre fonti

Nuove Acque, un piano di interventi di più di 150milioni di euro fino al 2029

lanazione.it scrive: Arezzo, 16 dicembre 2024 – Quest’anno compie 25 anni di gestione il servizio idrico integrato, avviato il primo di giugno 1999, e Nuove Acque ... facciamo con un piano di interventi di ...

Roma, nuovo piano di illuminazione pubblica: 700 interventi. Ecco dove si accenderanno lampioni e attraversamenti pedonali

Come scrive msn.com: È anche un investimento in sicurezza il grande piano per l'illuminazione pubblica che il sindaco Gualtieri ha presentato in Campidoglio ...

Acqua torbida dai rubinetti. Il piano di interventi di Gaia

Secondo lanazione.it: Il Gestore ha avviato da tempo un piano di interventi strutturato, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Viareggio, per risolvere il problema dell’acqua torbida a Torre del Lago.