Acerbi si sfoga su Instagram dopo il no alla Nazionale | c' è anche il like di Mancini

Acerbi rompe il silenzio su Instagram dopo il suo rifiuto alla convocazione per la Nazionale, scatenando una tempesta mediatica. Il like di Mancini aggiunge un ulteriore strato di mistero e interesse. Questo episodio si inserisce nel dibattito più ampio sui calciatori che scelgono di dare priorità al club rispetto agli impegni nazionali. Riflessioni su ambizione, scelta e identità sportiva emergono: quale sarà il futuro del nostro "Mister 100%"?

Roma, 3 giugno 2025 – Continua a tenere banco la situazione Acerbi – Nazionale. Qualche giorno fa, infatti, il difensore dell' Inter aveva scelto di non rispondere alla convocazione di Spalletti per le partite dell' Italia contro Norvegia e Moldavia, in programma per venerdì 6 e lunedì 9 giugno. Il “no” dell'ex Lazio ha suscitato diverse polemiche e sono stati in tanti a commentare la situazione. Buffon, per esempio, ai microfoni di Rai Sport ha criticato la scelta di Acerbi dicendo che “un calciatore non dice no a Spalletti ma a qualcosa più grande che è l'Italia”. A quel punto, il difensore ha usato il suo profilo Instagram per spiegare le motivazioni che l'hanno spinto a rifiutare la chiamata azzurra, parlando di una decisione non presa a cuor leggero, in quanto vestire la maglia azzurra è sempre stato motivo di onore e di orgoglio, ma, stando a quanto successo nell'ultimo periodo non ci siano le condizioni per rispondere presente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Acerbi si sfoga su Instagram dopo il “no” alla Nazionale: c'è anche il like di Mancini

