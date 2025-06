Acerbi addio Italia e anche Inter a rischio? Mondo capovolto – SM

Il futuro di Francesco Acerbi è appeso a un filo. Dopo la controversia con la Nazionale e l'uscita in finale di Champions, il suo legame con l'Inter potrebbe essere in pericolo. Il mondo del calcio italiano è in subbuglio: i big non sono più così invincibili e le decisioni di allenatori e giocatori possono cambiare le sorti di una carriera. È tempo di riflessioni profonde, in un panorama calcistico che sembra capovolgersi. Rimanete con noi per scoprire cosa succederà!

Dopo il caso con l’Italia, il futuro di Acerbi all’Inter non è così scontato. Tanto dipenderà anche dalla permanenza o meno di Simone Inzaghi. MONDO CAPOVOLTO – Subito dopo l’umiliazione in finale di Champions League, è scoppiato il caso Francesco Acerbi-Nazionale. Il difensore dell’Inter, infatti, non ha risposto alla convocazione del CT Luciano Spalletti, aprendo un incredibile caso. Sport Mediaset parla di mondo capovolto per il 37enne difensore ex Lazio, che lo scorso 6 gennaio mandava in paradiso l’Inter segnando il clamoroso 3-3 nella semifinale di Champions contro il Barcellona e qualche giorno dopo riceveva la chiamata del CT per ritornare nel gruppo azzurro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Acerbi, addio Italia e anche Inter a rischio? Mondo capovolto – SM

