Acerbi Abodi | Non è un rifiuto a volte si tratta di scelte dolorose

Il rifiuto di Francesco Acerbi di rispondere alla convocazione della Nazionale non è solo una scelta personale, ma un riflesso delle complesse pressioni che gli sportivi affrontano. Il ministro Abodi ha messo in luce come queste decisioni possano essere frutto di scelte dolorose, piuttosto che semplici rifiuti. In un momento in cui il benessere mentale degli atleti sta diventando centrale nel dibattito sportivo, questa situazione solleva interrogativi importanti. La salute prima di tutto!

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi a margine di un convegno sul bullismo promosso dalla SS Lazio a Roma, ha parlato della scelta di Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, di non rispondere alla convocazione di Luciano Spalletti con la maglia azzurra della Nazionale. “Io penso che in questi casi un giudizio rischia di essere superficiale se non si sanno le cose fino in fondo. In questo caso non userei il termine rifiuto perché a volte ci può essere anche una rinuncia dolorosa e noi diamo una risposta sbagliata rispetto allo stato d’animo. Questi ragazzi son essere umani, con le loro fragilità quindi ogni giudizio a caldo rischia di essere superficiale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Acerbi, Abodi: “Non è un rifiuto, a volte si tratta di scelte dolorose”

Francesco #Acerbi risponde a #Spalletti: “Dopo una profonda riflessione, ho comunicato oggi al ct di non accettare la convocazione in Nazionale. Non è una scelta presa a cuor leggero, perché vestire la maglia azzurra è sempre stato un onor… Leggi la discussione

#Italia, #Spalletti sulla mancata risposta alla convocazione di #Acerbi: "Non è per una questione fisica. Ha ripensato a ciò che è successo attorno a lui. Io lo avevo convocato per quanto fatto vedere in questo periodo" com/4rx2u8x6 Leggi la discussione

