Accusata di aver rubato energia elettrica per 6mila euro | c' è la sentenza

Una storia di giustizia che mette in luce il tema dell'energia e delle sue implicazioni sociali. Una donna assolta dall'accusa di furto di energia per 6mila euro, sottolineando la complessità dei reati legati a materie prime vitali. Questo caso riaccende il dibattito su come il sistema energetico possa influenzare le vite delle persone comuni. Chi realmente beneficia di queste risorse? Una questione che merita attenzione!

Assolta per non aver commesso il fatto. È quanto disposto dal giudice monocratico Anna Sofia Sellitto nei confronti di J. O., 38enne nigeriana residente a Castel Volturno finita sotto processo per furto di energia elettrica. Secondo quanto ricostruito dalla Procura sammaritana, la 38enne. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Accusata di aver rubato energia elettrica per 6mila euro: c'è la sentenza

