Un passo audace verso un futuro sostenibile! Constellation e Meta hanno siglato un accordo ventennale per la fornitura di energia nucleare pulita, destinata a potenziare i datacenter del colosso tech. Questo accordo non solo segna una svolta nel settore energetico, ma evidenzia anche l'impegno crescente delle aziende nella transizione ecologica. La domanda di energia verde è in costante crescita: chi si adegua per primo avrà un vantaggio competitivo decisivo!

Constellation e Meta hanno firmato un accordo ventennale per l'acquisto di energia (PPA) per la produzione del Clinton Clean Energy Center, per sostenere gli obiettivi di energia pulita e le operazioni di Meta, in particolare i suoi datacenter, con 1.121 megawatt di energia nucleare. In Borsa, in preapertura, i titoli di Constellation fanno un balzo (teorico) del 10 per cento. L'accordo, che parte dal 2027, sostiene la riqualificazione dell'impianto nucleare ad alte prestazioni di Clinton, che già aveva evitato la chiusura grazie al Future Energy Jobs Act, che aveva istituito un programma di crediti a emissioni zero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Accordo ventennale tra Constellation e Meta per energia nucleare pulita

