Accoltellato in un bar di Catania muore dopo la fuga | arrestato un parcheggiatore abusivo 37enne il video

Un tragico episodio di violenza colpisce Catania: un giovane di 31 anni muore dopo essere stato accoltellato in un bar, mentre il suo aggressore, un parcheggiatore abusivo di 37 anni originario dello Zimbabwe, è stato arrestato. Questo fatto riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e sull'illegalità in città, un tema sempre più attuale nel nostro Paese. La domanda sorge spontanea: come possiamo garantire una vita più sicura per tutti?

Un 37enne dello Zimbabwe è stato arrestato a Catania per l'omicidio di un giovane di 31 anni accoltellato in un bar.

