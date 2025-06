accertamenti imup partono i primi avvisi

L'ufficio tributi è pronto a partire con i primi avvisi sull'IMUP, l'imposta municipale propria, per verificare pertinenze che potrebbero costare care. Questo passo si inserisce in un trend più ampio di maggiore attenzione fiscale, mentre i cittadini si trovano a dover rivedere la gestione delle proprie proprietà. Non sottovalutare l'importanza di un contraddittorio: la tua casa potrebbe riservarti sorprese inaspettate!

Ufficio tributi ancora in attività sull’ Imup, l’ imposta municipale propria, stavolta per la verifica delle pertinenze troppo grandi o troppo distanti dall’ abitazione principale. Nei prossimi giorni, dunque, alcuni contribuenti riceveranno comunicazioni di inviti al contraddittorio preventivo per l’applicazione dell’imposta alle unità immobiliari che non hanno i requisiti previsti dal regolamento comunale per beneficiare dell’ agevolazione, concessa per le pertinenze dell’abitazione principale. Gli inviti al contraddittorio, in particolare, si riferiranno alle annualità dal 2020 al 2024; i calenzanesi che li riceveranno, entro 60 giorni potranno regolarizzare la posizione versando la sola imposta dovuta oppure presentare osservazioni se ritengono di aver comunque diritto all’esenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it