Abusivi allo skate park | la struttura non è ancora agibile avvisata la polizia locale

Lo skate park di Posatora è diventato un vero e proprio simbolo della voglia di libertà dei giovani. Ma se da un lato l'entusiasmo per il freestyle cresce, dall'altro la mancanza di regole chiare mette a rischio la sicurezza. Con la polizia locale allertata, sarà interessante vedere come si evolverà questa situazione. Riuscirà Ancona a trovare un equilibrio tra passione e legalità nel mondo degli sport urbani?

ANCONA – Ma lo skate park di Posatora è aperto oppure no? La vicenda negli ultimi mesi ha assunto i contorni del mistero visto che chi passa per via Grotte vede sempre persone utilizzare la struttura, eppure la sua apertura ufficiale non è mai avvenuta. La questione si è risolta questa mattina in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Abusivi allo skate park: la struttura non è ancora agibile, avvisata la polizia locale

