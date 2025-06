Abbronzatura e salute della pelle | i cibi e le ricette per prepararsi al sole

Vuoi un’abbronzatura dorata e sana? La chiave è nel piatto! I cibi ricchi di antiossidanti, vitamine e omega-3 sono i tuoi migliori alleati. Non si tratta solo di carote: prova a gustare pomodori, pesce azzurro e frutta di stagione per preparare la pelle al sole. In un’epoca in cui la salute è al centro delle nostre scelte, scopri come l'alimentazione possa trasformare non solo il tuo aspetto, ma anche il tuo benessere!

I l segreto per un’ abbronzatura estiva, luminosa sì ma soprattutto sana? Prestare attenzione (anche) a quello che scegliamo di portare a tavola ogni giorno. Prima, durante e dopo l’ esposizione al sole. Sole, abbronzatura e prevenzione: 7 cose da sapere X Non si tratta però solo di “ mangiare sano ” o di consumare carote, come si pensava un tempo, quanto piuttosto di scegliere nutrienti ‘tattici’ in grado di agire sull’epidermide e su quello che viene definito l’equilibrio redox dell’intero organismo. Abbronzatura: la cura della pelle comincia a tavola. «Per equilibrio redox si intende quel sottile bilanciamento tra produzione di radicali liberi, molecole instabili che in eccesso accelerano l’invecchiamento cellulare, e la capacità del nostro organismo di difendersi attraverso sistemi antiossidanti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Abbronzatura e salute della pelle: i cibi e le ricette per prepararsi al sole

