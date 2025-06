Abbandonato il percorso prestabilito Altri morti a Gaza durante la distribuzione degli aiuti

In un contesto di crescente instabilità, la tragedia di Gaza riaccende i riflettori sull'urgenza umanitaria. Questa mattina, 27 vite sono state spezzate mentre cercavano disperatamente aiuto, un tragico promemoria della crisi che affligge la regione. L'intensificarsi delle violenze durante la distribuzione degli aiuti solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza e sull'efficacia degli sforzi umanitari. Cosa significa tutto ciò per il futuro della pace nella zona? La risposta è più complessa di

Sono almeno 27 le persone uccise stamattina dagli spari esplosi dall'esercito di Israele su alcune persone che si stavano dirigendo verso un centro di distribuzione di aiuti umanitari a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce Zaher al-Waheidi, capo del dipartimento dei registri del ministero della Sanità di Gaza. La notizia è confermata dal portavoce del Comitato internazionale della Croce rossa, Hisham Mhanna, che riferisce che l'ospedale da campo di Rafah ha accolto 184 feriti, di cui 19 sono stati dichiarati morti all'arrivo e altri 8 sono deceduti in seguito alle ferite riportate.

