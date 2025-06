Abbadia Lariana | schianto sulla provinciale la quindicenne ferita è in Terapia intensiva

Un tragico incidente ha scosso Abbadia Lariana: una quindicenne è attualmente ricoverata in terapia intensiva dopo uno schianto sulla provinciale 72. Questo evento mette in luce un tema sempre più urgente: la sicurezza stradale, in un contesto dove i giovani sono frequentemente coinvolti in incidenti. La comunità si stringe attorno alla ragazza, mentre ci si chiede come prevenire simili drammatiche situazioni in futuro.

Abbadia Lariana, 3 giugno 2025 – Incidente di lunedì sera sulla strada provinciale 72: le condizioni dei tre feriti. La più grave, al momento, è la più giovane, una ragazzina di 15 anni residente ad Abbadia, il paese in cui si è verificato l’incidente. La minorenne è ricoverata nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Lecco. Le sue condizioni sono considerate gravi. Un sedicenne di Calolziocorte, invece, è ricoverato in osservazione. I due minorenni erano a bordo di una motocicletta che si è schiantata contro l’automobile guidata da una quarantanovenne di Abbadia Lariana, dimessa dopo che gli accertamenti condotti nella notte hanno dato esito negativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Abbadia Lariana: schianto sulla provinciale, la quindicenne ferita è in Terapia intensiva

Leggi anche Abbadia Lariana, incidente sulla Provinciale 72: tre feriti gravi, c’è una ragazza di 15 anni - Un tragico incidente ha scosso Abbadia Lariana, portando con sé la gravità di tre feriti, tra cui una ragazza di soli 15 anni.

