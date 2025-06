A1 femminile a Scandicci resta la centrale Linda Nwakalor

Scandicci si conferma epicentro della pallavolo femminile con la conferma di Linda Nwakalor, una centrale che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi. Al suo terzo anno con la Savino Del Bene, la giovane promessa continua a brillare nel campionato di A1, un torneo sempre più competitivo e affascinante. La sua presenza rappresenta non solo talento, ma anche un simbolo di continuità in un contesto sportivo in rapida evoluzione. Rimanete sintonizzati per scoprire cosa ci

SCANDICCI – Nel roster della Savino Del Bene per la prossima stagione ci sarà anche la centrale italiana Linda Nwakalor. La giocatrice originaria di Lecco proseguirà così la sua avventura in Toscana, dove si appresta a vivere il suo terzo anno consecutivo con la maglia della Savino Del Bene. Nel corso stagione 2024-2025 Nwakalor ha giocato 30 partite di campionato, mettendo a referto 254 punti, 72 muri vincenti e 20 ace. Con la maglia della Savino Del Bene Volley, Linda è stata inoltre protagonista del cammino in Cev Champions League, competizione che l’ha vista scendere in campo in 5 gare e nella quale ha realizzato 31 punti, 7 muri vincenti e 1 ace. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Kate Antropova, ma quale VakifBank: l'opposta resta a Scandicci, tutto già definito per il rinnovo fino al 2025-26

Scrive eurosport.it: PALLAVOLO, SERIE A1 - Ekaterina Antropova ha già rinnovato con la Savino Del Bene Scandicci! Secondo quanto appreso da Eurosport, la fenomenale opposta azzurra non si muoverà dal club toscano, avendo ...

LIVE! Milano-Scandicci 3-2: diretta, aggiornamenti in tempo reale, punteggio del big match del 25° turno di Serie A1

Come scrive eurosport.it: Scandicci resta avanti di due lunghezze ma il break di Milano è ... big match della 25ª giornata di stagione regolare della Serie A1 femminile 2024-25. In palio c'è il secondo posto in questa prima ...

Pallavolo A1 femminile – Scandicci ha salutato Argentina Ung Enriquez, che nella prossima stagione giocherà nella LOVB

Lo riporta ivolleymagazine.it: La Savino Del Bene Volley ieri ha salutato Gloria Argentina Ung Enriquez che nella prossima stagione non farà parte del roster a disposizione di coach Marco Gaspari. Arrivata lo scorso 24 gennaio, la ...