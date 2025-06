A volte ritornano Il vaffa di Grillo a Conte | il comico è pronto a riprendersi simbolo e nome

Beppe Grillo è pronto a tornare in scena e riprendersi il timone del Movimento 5 Stelle, mentre Giuseppe Conte fatica a mantenere la rotta. In un contesto politico sempre più incerto, il ritorno del comico non è solo una questione di simboli, ma una sfida che potrebbe influenzare le dinamiche future del panorama italiano. La domanda è: quanto potrà pesare il “vaffa” di Grillo in un'epoca di cambiamenti rapidi e sorprendenti?

A volte ritornano e potrebbero fare male. Beppe Grillo non sembra avere intenzione di andare in pensione, specie se il suo ‘successore’ Giuseppe Conte continua a ridimensionare il bottino elettorale facendo precipitare la sua ex creatura. Il fondatore del Movimento 5Stelle sarebbe pronto a riappropriarsi del simbolo storico del partito fondato insieme a Gianroberto Casaleggio. Grillo pronto a riprendersi il simbolo. Conte è avvisato. Stando a persone vicine a Grillo, sarebbe imminente l’avvio di un’azione legale perché la piena titolarità del simbolo torni alla sua associazione di Genova, che ne detiene la proprietà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - A volte ritornano. Il vaffa di Grillo a Conte: il comico è pronto a riprendersi simbolo e nome

