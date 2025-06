A Villa La Massa tornano le wine dinners | Bollicine a confronto lunedì 30 giugno e verticale di Fontodi il 29 settembre 2025

Un'esperienza enogastronomica da non perdere! A Villa La Massa, il 30 giugno, si celebra l’eccellenza delle bollicine italiane e francesi in una serata di grande prestigio. Un’occasione perfetta per esplorare le tendenze del vino, che sempre più si intrecciano con il turismo di lusso. E non finisce qui: segnate sul calendario anche la verticale di Fontodi il 29 settembre. Scoprite come il vino racconta storie e territori!

Villa La Massa, Hotel cinque stelle alle porte di Firenze e parte del Gruppo Villa d’Este S.p.A., a seguito del successo dello scorso anno, inaugura il calendario delle Wine Dinners 2025 con una prima serata intitolata “Bollicine a confronto” dedicata al perlage italiano e francese, in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - A Villa La Massa tornano le wine dinners: “Bollicine a confronto” lunedì 30 giugno e “verticale di Fontodi” il 29 settembre 2025

