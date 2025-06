A Villa Filippina torna Shakespeare summer night | due gli spettacoli che animeranno l’edizione 2025

La magia di Shakespeare torna a incantare Villa Filippina per l'edizione 2025 delle "Shakespeare Summer Night". Dal 17 al 20 e dal 24 al 27 giugno, il teatro Libero di Palermo porterà in scena due spettacoli che promettono di coinvolgere il pubblico in una notte di emozioni e riflessioni. Un'opportunità imperdibile per riscoprire la genialità del Bardo in un contesto estivo unico, dove arte e natura si fondono in un abbraccio indimenticabile!

Saranno due gli spettacoli che animeranno l’edizione 2025, la quinta, del “Shakespeare summer night”, un progetto del teatro Libero di Palermo che si terrà a Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola, dal 17 al 20 e dal 24 al 27 giugno, con inizio alle 20. Due i progetti, entrambi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - A Villa Filippina torna Shakespeare summer night: due gli spettacoli che animeranno l’edizione 2025

Leggi anche "Rinnovare il Pd a Palermo": Mari Albanese e Marco Furfaro domenica a Villa Filippina - Domenica 18 maggio, alle 10.30, Villa Filippina ospiterà un'importante iniziativa per rinnovare il PD a Palermo.

Segui queste discussioni sui social

Niente rinnovo: parti distanti e così il terzino sinistro Luca #Villa dirà addio al #Padova a parametro zero in estate. #calciomercato Leggi la discussione

Im Wohnzimmer müsste mal wieder der Fußboden gewischt werden. #villa #holz #orgel Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Torna "Shakespeare summer night" a Villa Filippina a Palermo

Secondo ansa.it: Saranno tre gli spettacoli che animeranno l'edizione 2024 del "Shakespeare Summer Night", un progetto del teatro Libero di Palermo che si terrà a Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola ...

Teatro: Shakespeare summer nights a Villa Filippina

Da ansa.it: Dal 16 al 25 giugno (riposo il 19 giugno) alle 20.30, torna la terza edizione di Shakespeare summer night, un progetto produttivo del Teatro Libero di Palermo nel Parco Villa Filippina.

Torna "Shakespeare summer night" a Villa Filippina a Palermo

Da ansabrasil.com.br: Saranno tre gli spettacoli che animeranno l'edizione 2024 del "Shakespeare Summer Night", un progetto del teatro Libero di Palermo che si terrà a Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18, ...