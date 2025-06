A Villa Borghese le celebrazioni per i 211 anni di fondazione dell' Arma dei Carabinieri

Dal 4 al 5 giugno, Villa Borghese si trasforma in un palcoscenico vivace per celebrare i 211 anni dell'Arma dei Carabinieri. Il Villaggio Arma, lungo viale delle Magnolie, offrirĂ stand e attivitĂ coinvolgenti. Un'opportunitĂ unica per avvicinarsi a chi ogni giorno protegge la nostra sicurezza. Scoprirete il lato umano di questi professionisti: un gesto che rafforza il legame tra cittadini e istituzioni. Non mancate!

Da mercoledì 4 a giovedì 5 giugno a Villa Borghese (lungo viale delle Magnolie) sarĂ allestito il Villaggio Arma, uno spazio che ospiterĂ stand e attivitĂ per celebrare i 211 anni di fondazione dell'Arma. Durante le tre giornate uomini e donne della Benemerita mostreranno saranno protagonisti.

