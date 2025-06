A un mese dalla morte di don Riccardo Imperiali di Francavilla lo struggente ricordo del figlio Francesco

A un mese dalla scomparsa di Don Riccardo Imperiali, la toccante riflessione del figlio Francesco riporta alla mente un tema universale: il valore del tempo. In un'epoca dove corriamo freneticamente, è fondamentale fermarsi e riflettere su come investiamo ogni istante della nostra vita. La metafora della "barretta della vita" ci invita a vivere intensamente, a dare un senso profondo a ogni missione quotidiana. Un invito a non sprecare il nostro tempo.

Ho sempre immaginato l'esistenza come uno di quei giochini elettronici in cui c'è rappresentata la barretta della vita in alto a destra che a seconda delle missioni si consuma: più si vive intensamente e prima si esaurisce. È questa l'unica motivazione che mi sono saputo dare a morti premature.

