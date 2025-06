A Trevozzo il saggio della scuola di musica Aldo Belloni

Il 2 giugno a Trevozzo si è tenuto il tradizionale saggio di fine anno della Scuola di Musica Aldo Belloni, un evento che rinvigorisce il legame tra musica e comunità. In un periodo in cui l’arte e la cultura sono più importanti che mai per il benessere collettivo, questo appuntamento rappresenta una celebrazione dell’impegno e della passione dei giovani talenti. Non perdere l'occasione di scoprire i futuri musicisti del nostro territorio!

Come tradizione vuole si è svolto nella scuola primaria “Pietro Buscarini”, a Trevozzo, il saggio di fine anno della Scuola di musica intitolata ad Aldo Belloni. Ogni anno, il 2 giugno, è un appuntamento che si ripete e coinvolge le famiglie, allieve e allievi e l’insegnante Barbara Polli. . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - A Trevozzo il saggio della scuola di musica “Aldo Belloni”

Segui queste discussioni sui social

Festa delle Rose 2024 - #eventi - Pro Loco Strà #Trevozzo - Alta Val Tidone (Piacenza)#valtidone #piacenza #festadellerose Leggi la discussione

Festa delle Rose 2024 - #eventi - Pro Loco Strà #Trevozzo - Alta Val Tidone (Piacenza)#valtidone #piacenza #festadellerose Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Saggio della Scuola di Musica di Nembro

Da laprovinciadicomo.it: Un pomeriggio di musica dal vivo per valorizzare il percorso didattico degli allievi, offrire al pubblico un saggio del lavoro svolto durante l’anno e celebrare l’impegno formativo della ...

Stasera ‘Buonanotte suonatori’, saggio di fine anno della Scuola

msn.com scrive: Finisce un anno di corsi di vari strumenti di musica popolare e, come ormai da tradizione, arriva il momento del saggio finale che per la Scuola di Musica Popolare significa proporre ‘ Buonanotte suon ...