A Sportdays memorial per Maria Lidia e il suo amore per gli animali

Il 5 giugno, alle 17.30, il Parco Manganelli di S.Spirito ospiterà il Memorial “Maria Lidia De Rosa”, un evento che celebra l’amore per gli animali e la lotta contro il loro abbandono. Questo incontro non è solo un omaggio, ma parte di un trend crescente di sensibilizzazione verso il benessere animale. Unisciti a noi per scoprire come piccoli gesti possano fare la differenza! Non perdere l'occasione di contribuire a questa causa importante!

Tempo di lettura: < 1 minuto Alle ore 17.30 del 5 giugno, si svolgerà, in ambito Sportdays a Parco Manganelli-S.Spirito, il MEMORIAL “MARIA LIDIA DE ROSA” dedicato alla BATTAGLIA CONTRO L’ABBANDONO DEGLI ANIMALI, secondo il seguente programma: Ore 17.30 MEMORIAL “Maria Lidia De Rosa”, dedicato alla battaglia contro l’abbandono degli animali. Interverranno il Distaccamento Cinofilo della Polizia Penitenziaria di Avellino con proprie attività ed il dott. Agostino De Rosa, fratello di Maria Lidia. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Sportdays memorial per Maria Lidia e il suo amore per gli animali

Leggi anche Sportdays, Memorial "Maria Lidia De Rosa" contro l'abbandono degli animali - Il 5 giugno, il Parco Manganelli di S. Spirito ospiterà il Memorial "Maria Lidia De Rosa", un evento che si inserisce nel crescente movimento per i diritti degli animali.