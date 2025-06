A Seveso la sagra degli arrosticini

Dal 5 all'8 giugno, Seveso si trasforma in un paradiso per i buongustai con la sagra degli arrosticini! Questo evento celebra non solo i sapori autentici dell'Abruzzo, ma anche il crescente interesse per la cucina regionale italiana. Gli arrosticini, simbolo di convivialità e tradizione, promettono di far innamorare tutti. Non perdere l’occasione di assaporare questi spiedini di carne, un viaggio nei gusti che unisce generazioni!

Si va in tavola celebrando i sapori rustici della tradizione abruzzese. L'appuntamento è dal 5 all'8 giugno a Seveso dove torna la sagra degli arrosticini abruzzesi, uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del buon cibo. Nel centro polifunzionale di via Redipuglia, la festa prenderà .

