a sesto la bugia diventa una virtù campionato al teatro san martino

In un mondo dove la verità sembra sempre più relativa, "Non dire bugie" si trasforma in un'affermazione sorprendente! Al Teatro San Martino di Sesto, le menzogne diventano protagonista di un campionato, dove l'arte della narrazione ingannevole viene celebrata. Un evento che sfida le convenzioni e invita a riflettere sul confine tra realtà e fantasia. Chi avrà il coraggio di inventare la storia più convincente? Scopri di più su questa singolare competizione!

"Non dire bugie" è un caposaldo dell’educazione, in particolare quella ‘impartita’ ai più piccoli. Eppure, stavolta, chi non racconta la verità, ma anzi è del tutto convincente a riferire in pubblico le più articolate fandonie sarà premiato e, addirittura, potrà partecipare a una rassegna nazionale. Un caso paradossale ma in realtà totalmente nelle corde del ’Campionato italiano della bugia’ che, domenica prossima, farà tappa al Teatro San Martino di Sesto Fiorentino, in piazza della Chiesa, per la sesta edizione della selezione fiorentina della kermesse. Nelle vesti di presentatori Alessandro Masti con Mario Barchielli che si confronteranno, a suon di battute, con i ‘bugiardi patentati’. 🔗 Leggi su Lanazione.it