A scuola di legalità | bilancio del progetto Educhiamo insieme alla legalità | quasi 100 incontri e 2500 studenti coinvolti

Si chiude con successo il progetto "Educhiamo Insieme alla Legalità", un'iniziativa che ha coinvolto quasi 2.500 studenti in 100 incontri, promuovendo valori fondamentali in un'epoca in cui la legalità è più che mai cruciale. Questo bilancio ci ricorda quanto sia importante investire nelle nuove generazioni, formandole non solo sul piano scolastico, ma anche civico. La legalità inizia da qui: dai banchi di scuola, verso un futuro più giusto e consapevole.

E' giunto al termine il progetto Educhiamo Insieme alla Legalità avviato a settembre dello scorso anno e giunto alla III edizione per l'anno scolastico 20242024, realizzato dalla Questura di Ancona in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale che ha interessato gli studenti.

