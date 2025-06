a san giovanni lupatoto torna la corte dell astra con appuntamenti di teatro e cinema sotto le stelle

A San Giovanni Lupatoto, il cortile dell'Astra si prepara a brillare sotto il cielo estivo! Torna la rassegna "Corte dell'Astra", un evento che unisce teatro e cinema in un abbraccio sotto le stelle. Dal 30 giugno al 31 luglio, venti serate di spettacoli coinvolgenti, tra risate e storie incantate. Non perdere l'occasione di vivere una magia culturale che abbatte le mura e avvicina le comunità. Quale spettacolo sceglierai?

