A San Felice la Festa della Madonna della Sorresca

A San Felice, la Festa di Santa Maria della Sorresca riunisce tradizione e comunità attorno a un evento ricco di storia e spiritualità. Immersa nel magico scenario del lago di Paola, questa celebrazione non è solo una festa locale, ma un richiamo per chi cerca autenticità e legami profondi. Scopri la leggenda dei pescatori e lasciati avvolgere dall'atmosfera mistica: ogni anno, la fede si fa festa!

Nella splendida cornice della chiesetta sul lago di Paola torna una ricorrenza sentita dalla comunità locale e non solo la Festa di Santa Maria della Sorresca. Sull'edificazione del Santuario c'è una suggestiva leggenda che narra di alcuni pescatori che un giorno ritirando le reti gettate nel.

