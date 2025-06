A San Donà un' esplosione di colori con l' Holi Festival

Holi Festival torna a San Donà e promette di colorare l'estate 2025 con immensa vitalità! Dopo oltre un decennio di successi, il tour “Be the Color!” non è solo un evento, ma un vero e proprio inno alla gioia e all'unità. L’energia contagiosa e la magia dei colori trasformeranno ogni momento in un'esperienza indimenticabile. Prepara i tuoi vestiti bianchi e lasciati travolgere da un arcobaleno di emozioni!

Dopo oltre un decennio di successi e sold out, con più di 900mila persone coinvolte in tutta Italia, l'originale Holi – Il Festival dei colori torna in grande stile con il tour 2025 dal titolo “Be the Color!”, pronto a trasformare l’estate in un’esplosione di musica, energia e arcobaleni. Il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - A San Donà un'esplosione di colori con l'Holi Festival

Leggi anche L'Holi dei record a San Donà di Piave, un’esplosione di colori e musica accende l’estate veneziana - L'Holi Festival dei colori riaccende l'estate veneziana a San Donà di Piave, promettendo un evento indimenticabile.

