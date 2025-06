A Roma nasce il Luna Village | musica dal vivo street food e serate sotto le stelle all’Eur

Roma si trasforma in un palcoscenico estivo con il Luna Village all'Eur! Musica dal vivo, street food e serate incantevoli sotto le stelle ti aspettano. Un'esperienza gratuita che celebra la magia della città e il desiderio di socialità che caratterizza questo periodo. Scopri come il Luneur Park diventa il cuore pulsante degli eventi notturni della capitale, dove ogni sera è una nuova avventura da vivere!

Roma si accende con una nuova esperienza estiva: ha preso il via il Luna Village, l’anima notturna del Luneur Park. Un vero e proprio villaggio serale a ingresso gratuito, pensato per chi vuole godersi l’estate in città tra buona musica, ottimo cibo e un’atmosfera rilassata e suggestiva. 🔗 Leggi su Romatoday.it