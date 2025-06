A Roma l' ATV Legends Open il torneo dei campioni del tennis italiano

Roma si prepara a vivere un weekend indimenticabile con l’ATV Legends Open, il torneo che celebra i campioni del tennis italiano! Sabato 7 e domenica 8 giugno, presso il Circolo Antico Tiro a Volo, otto leggende si sfideranno in emozionanti match. Un evento che non solo omaggia la storia sportiva, ma rappresenta anche un trend crescente di eventi esperienziali che avvicinano il pubblico ai protagonisti dello sport. Non perdere l’occasione di assistere a questo spettacolo unico!

Sabato 7 e domenica 8 giugno presso il Circolo Antico Tiro a Volo di Roma si terrà la prima edizione dell'ATV Legends Open, il torneo-esibizione di tennis che vedrà sfidarsi 8 fra i migliori tennisti italiani della storia.

