A Real Pain | Da domani il film su Disney+

Domani il cuore di Disney+ si tingerà di emozione con "A Real Pain", un film che ha già conquistato la critica e gli spettatori, incassando due candidature agli Oscar 2025. La performance straordinaria di Kieran Culkin lo ha fatto brillare tra i migliori, secondo l’AFI. Non è solo un film, ma un'esperienza che esplora le sfide della vita moderna. Preparati a una storia che ti toccherà nel profondo!

Lo struggente A Real Pain è oramai prossimo ad approdare sul catalogo di Disney+. Dopo aver raccolto due candidature agli Oscar 2025 (una delle vinta da Kieran Culkin per il suo ruolo da protagonista), ed entrato di diritto tra i 10 migliori film dell’anno dalla speciale lista AFI, A Real Pain è pronto per approdare sulla piattaforma digitale Disney+ a partire da domani, 4 giugno 2025. Approfondendo i temi universali dell’eredità culturale, dell’accettazione e delle relazioni familiari sullo sfondo della Polonia, A Real Pain è stato acclamato dal pubblico e dalla critica. Il film ha permesso a Kieran Culkin di guadagnare svariati premi come miglior attore non protagonista (tra cui un Academy Award), nonché plausi e riconoscimenti a Jesse Eisenberg per la sceneggiatura. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - A Real Pain | Da domani il film su Disney+

