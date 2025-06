A Pordenone più di cento persone schiave del gioco d' azzardo

A Pordenone, la ludopatia non è più un tema da sottovalutare: ben 122 persone sono in cura per dipendenza dal gioco d'azzardo. Questo dato, emerso dall'ultimo bollettino “Data Room” As.Tro, mette in luce un problema crescente nella nostra società, dove il gioco sembra diventare modalità di evasione anziché svago. È fondamentale parlarne e sensibilizzare, perché nessuno dovrebbe sentirsi prigioniero delle proprie scelte. La sfida è riconoscere il problema e agire!

Centoventidue. È il numero di persone che sono in cura a Pordenone a causa della ludopatia secondo quanto è emerso dall'ultimo bollettino Data Room” As.Tro sulla dipendenza da gioco d'azzardo nel Friuli occidentale. Cos'è la ludopatia Si tratta di problema persistente o ricorrente che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - A Pordenone più di cento persone schiave del gioco d'azzardo

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pordenone, famiglia uccisa in Macedonia: fermate tre persone

Da rainews.it: "Noi non abbiamo alcuna ufficialità dell'arresto delle persone di cui sta parlando la stampa macedone. Né della loro eventuale identità". Lo ha affermato, all'ANSA, il procuratore di Pordenone ...

Maxirissa a Pordenone, denunciate 22 persone

Scrive it.euronews.com: 26 SET - È di 22 persone indagate dalla Procura della Repubblica di Pordenone il bilancio di una operazione in cui sono impegnati circa cento Carabinieri nei confronti della comunità Sikh.

Pordenone, maxi-rissa con spari: sette persone ferite, una è grave

Lo riporta tg24.sky.it: in una rissa che ha visto coinvolte decine di persone a Villanova di Prata, in provincia di Pordenone. Si tratta, nello specifico, di cittadini indiani, facenti parte di due fazioni ...