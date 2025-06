A Pontedera il ' Villaggio delle Radici' | tra festa e ascolto delle esigenze del quartiere

A Pontedera, il 'Villaggio delle Radici' è più di una festa: è un’opportunità per ascoltare le esigenze dei residenti. Questo primo appuntamento si colloca in un contesto di rigenerazione urbana, dove comunità e cultura si intrecciano per dare vita a una rete di solidarietà. Un aspetto interessante? La partecipazione attiva dei cittadini potrebbe diventare un modello per altre realtà, trasformando i quartieri in luoghi di confronto e coesione sociale.

Primo appuntamento del 'Villaggio delle Radici' a Pontedera. Si tratta di un progetto che sarà concentrato sul quadrante del Villaggio Piaggio e del Villaggio Gramsci con l'obiettivo di coinvolgere i residenti sui temi legati al presidio sociale della zona, con particolare attenzione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - A Pontedera il 'Villaggio delle Radici': tra festa e ascolto delle esigenze del quartiere

Segui queste discussioni sui social

L’ottima stagione in #SerieC col #Pontedera sta attirando diversi interessamenti dalla #SerieB per Mattia #Sala. Già 3-4 club hanno sondato per il prestito col #Pisa proprietario del cartellino: i nerazzurri prima però lo porteranno in rit… Leggi la discussione

L’ottima stagione in #SerieC col #Pontedera sta attirando diversi interessamenti dalla #SerieB per Mattia #Sala. Già 3-4 club hanno sondato per il prestito col #Pisa proprietario del cartellino: i nerazzurri prima però lo porteranno in rit… Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nasce il Villaggio delle Radici. Crec Piaggio fulcro di iniziative per far rivivere il quartiere

Come scrive msn.com: Un nuovo futuro per il Crec Piaggio. Si chiama il Villaggio delle Radici ed è il progetto che il Comune di Pontedera ha presentato a un bando regionale "per la realizzazione di progetti per promuovere ...

Festa a Pontedera: vinto 20mila euro al 10eLotto

Si legge su ilcuoioindiretta.it: Festa grande a Pontedera, in provincia di Pisa, grazie al 10eLotto. Nella località toscana, come riporta Agipronews, vinti 20mila euro in seguito a un “9” in un’estrazione frequente. L’ultimo concorso ...

Festa della Musica, Pontedera è pronta

Da gonews.it: Prende il via domani, martedì 20 giugno, la Festa della Musica. Un evento di undici giorni che, sino a fine mese, caratterizzerà la città di Pontedera con una serie di concerti gratuiti ...