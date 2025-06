A Pecci Books La Cina è un’aragosta

Domani, alle 18.30, Pecci Books ospiterà Giada Messetti per la presentazione del suo nuovo libro "La Cina è un’aragosta", un'analisi affascinante su come il gigante asiatico stia trasformando il suo ruolo nel mondo. Un tema attuale che rispecchia le sfide globali della metamorfosi e dell’adattamento. Scoprirete perché la Cina, proprio come l'aragosta, deve affrontare momenti di vulnerabilità per crescere. Non perdete questa opportunità!

Domani a Pecci Books Giada Messetti (foto) dalle 18.30 presenterà La Cina è un’aragosta – Come sta cambiando il gigante asiatico (Mondadori – Strade Blu, aprile 2025) in dialogo con Ilaria Mundula, l’ingresso è libero. Come l’aragosta, che crescendo è costretta ad abbandonare il vecchio carapace e ad aspettare, vulnerabile, che se ne formi uno nuovo, anche la Cina di oggi sta vivendo una fase di muta faticosa e complessa. Dopo aver raccontato nei suoi saggi precedenti l’attualità e le dinamiche culturali del Celeste Impero, in questo nuovo libro Messetti si concentra sulla società cinese. Durante i suoi ultimi viaggi ha incontrato molte persone di diversa provenienza ed estrazione sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Pecci Books La Cina è un’aragosta

Leggi anche A Centro Pecci Books La caduta di un impero - A Pecci Books, sabato 17 maggio alle 10.30, si terrà un incontro dedicato a "La caduta di un impero: Tangentopoli e dintorni".

Le notizie più recenti da fonti esterne

A Pecci Books La Cina è un’aragosta. 🔗Cosa riportano altre fonti

Centro Pecci books festival, narrazioni del contemporaneo

Da ansa.it: Centro Pecci Books, la rassegna che dal 2019 il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato dedica alle narrazioni del contemporaneo, diventa un festival. Per tre giorni, dal 6 all'8 ...

Pecci Books. Danzi e il lavoro trattato male

Si legge su lanazione.it: Oggi c’è l’esperto di risorse umane con il suo libro che denuncia stipendi al minimo e non solo. Nuovo appuntanento con Centro Pecci Books – Leggere il Presente, oggi alle 18: Osvaldo Danzi ...

Books Festival Voci e scritture al centro Pecci

Da lanazione.it: Tre giorni intensi fra le pagine dei libri, e non solo, con la prima edizione del "Centro Pecci Books Festival" che debutta con un’anteprima domani, per la presentazione de "Il quaderno" esordio ...