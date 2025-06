A Parma il corteo contro gli Ogm

A Parma, sabato 14 giugno, la voce di attivisti e attiviste si alzerà contro le nuove tecnologie Ogm. Il corteo contesterà il trapianto di pomodori Tea in un campo biologico, simbolo di una battaglia più ampia per la salute e la sostenibilità alimentare. Questo evento, che si inserisce in un crescente movimento globale per cibi più naturali e trasparenti, invita tutti a riflettere su cosa mettiamo nel piatto. Unisciti alla protesta e fai sentire la tua

