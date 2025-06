A Palermo nasce il Giulia hospital centre il Sud riparte dalla cura dei più fragili

A Palermo nasce il Giulia Hospital Centre, un faro di speranza per i più fragili. Questo nuovo centro semi-intensivo pediatrico, dedicato alla piccola Giulia Montera, rappresenta non solo un tributo a una vita spezzata dalla malasanità, ma anche un segnale di rinascita per il Sud. In un periodo in cui la salute e l'assistenza sono al centro del dibattito pubblico, questo progetto dimostra come si possa ripartire, investendo nel futuro dei nostri bambini. La cura è l'unico vero r

È stato presentato il progetto del nuovo centro semi intensivo pediatrico "Giulia Hospital Centre", intitolato alla piccola Giulia Montera, vittima accertata di malasanità in Calabria. Dal 2015, su scelta dei genitori Maria e Gabriele Montera, la bambina era stata trasferita a Palermo per.

