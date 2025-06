A Palermo il nuovo congresso regionale Gise sulla cardiologia interventistica per cure più precise ed efficaci

A Palermo, il Congresso regionale GISE sulla cardiologia interventistica offre uno sguardo privilegiato sulle innovazioni che stanno ridefinendo le cure cardiovascolari. Venerdì 5 e sabato 6 giugno, esperti del settore si riuniranno per discutere delle tecniche più avanzate in un contesto in cui la precisione è fondamentale. Scopri come queste pratiche all'avanguardia non solo migliorano i risultati clinici, ma trasformano radicalmente la vita dei pazienti. Non perdere questo appuntamento cruciale per la salute!

Focus sulla cardiologia interventistica venerdì 5 e sabato 6 giugno a Palermo con l'11° edizione del Congresso regionale della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE). Negli ultimi anni questa branca della cardiologia ha fatto passi da gigante ed oggi riesce a rispondere alla.

