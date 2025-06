A Napoli nuova tassa sui morti | 120 euro sulle cremazioni non effettuate nel cimitero di Poggioreale

A Napoli, la nuova tassa di 120 euro per il trasporto delle urne crematorie accende il dibattito sul costo della memoria. In un'epoca in cui le scelte funerarie diventano sempre più personali e diversificate, questa decisione rappresenta un ulteriore peso economico per le famiglie. La città partenopea si allinea così a un trend nazionale di maggior tassazione, sollevando interrogativi sulle politiche di gestione dei servizi pubblici. Come si evolverà il rapporto con le tradizioni funerarie?

Il trasporto delle urne dai crematori di altri comuni a Napoli non sarà più gratis: nuova tassa da 120 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

