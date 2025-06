a montoro la festa del raccolto celebra la cipolla ramata tra gusto cultura e tradizione

A Montoro, la Festa del Raccolto celebra la Cipolla Ramata, un tesoro dell’agricoltura irpina. Tra il 27 e il 29 giugno, l'evento di GB Agricola promette tre giorni di festa, con visite nei campi e laboratori sensoriali che immergeranno i visitatori nella cultura locale. Scoprire il sapore autentico di una tradizione secolare, mentre si riscopre il legame tra cibo e comunità: un'esperienza da non perdere!

