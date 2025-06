A mezzanotte chiudono i siti pornografici in Francia La mossa di Pornhub e altri contro la legislazione sulla verifica dell’età degli utenti

A partire dalla mezzanotte, i principali siti pornografici in Francia chiudono le porte: una mossa clamorosa di Pornhub e simili contro la nuova legislazione sulla verifica dell'età. Questa decisione non è solo un gesto simbolico, ma riflette un dibattito più ampio sulla libertà online e la privacy. In un momento in cui la digitalizzazione avanza, il diritto di accesso all'informazione è al centro di una battaglia che coinvolge tutti noi. Cosa ne pensi?