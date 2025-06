A Medicina torna il festival letterario Miginoir dedicato al giallo e al noir

A Medicina ritorna il Festival Miginoir, un evento imperdibile per gli amanti del giallo e del noir! Dal 3 al 17 giugno, il chiostro del Palazzo Comunale diventerà il palcoscenico di incontri con autori di spicco. In un'epoca in cui il thriller psicologico sta conquistando le classifiche, Miginoir si propone di esplorare le sfumature più oscure della narrativa. Non perdere l'occasione di tuffarti in un mondo di misteri avvincenti!

Al via l’edizione 2025 del festival letterario Miginoir dedicato al genere giallo e al noir, con la partecipazione di ospiti di rilievo. Gli incontri si terranno martedì 3, 10 e 17 giugno, ore 21, nella suggestiva cornice del chiostro del Palazzo Comunale (via Libertà 103). Il Festival. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - A Medicina torna il festival letterario “Miginoir” dedicato al giallo e al noir

