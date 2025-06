A maggio Jeep Avenger si conferma il Suv più venduto in Italia

A maggio, il Jeep Avenger si laurea SUV più venduto in Italia, segnando un trionfo per il marchio americano in un mercato non dei migliori. Questo modello, frutto di un design torinese, rappresenta non solo un successo commerciale, ma anche un segnale chiaro: gli italiani cercano sempre di più un'auto che unisca performance e sostenibilità. Il trend verso l’elettrico è inarrestabile, e Jeep sembra aver colto l’essenza di questa trasformazione.

(Adnkronos) – In un mese di maggio non particolarmente brillante per il mercato italiano i dati elaborati da Dataforce confermano il momento positivo del marchio Jeep in Italia, con risultati particolarmente importanti per l'Avenger. Il modello disegnato a Torino si conferma, infatti, il SUV più scelto dagli italiani sia nel singolo mese di maggio, sia .

