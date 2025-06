A Lido di Savio un venerdì con Giacomo Toni e i figli di put**na

Venerdì a Lido di Savio, preparati a immergerti nell'energia unica di Giacomo Toni e i Figli di Putna! Con testi ironici e un sound che sfida le convenzioni, Toni reinterpreta il jazz con il suo inconfondibile stile PianoPunk. In un’epoca in cui la musica cerca nuove strade per esprimere emozioni autentiche, il suo approccio fresco e diretto promette di catturare anche i cuori più scettici. Non perderti l’occasione di vivere una

I suoi testi, ironici e pungenti, ormonali e surreali, arrivano a sconfinare nell’umorismo. Allievo di Dimitri Sillato, ha assorbito le basi della tecnica pianistica jazzistica per condurla verso una personalissima sintesi sgarbata e diretta che definisce PianoPunk. Invitato al Pistoia Blues 2014. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - A Lido di Savio un venerdì con "Giacomo Toni e i figli di put**na"

Leggi anche A Lido di Savio un torneo di beach volley delle Asp del Forlivese - Sabato a Lido di Savio, l'Azienda dei Servizi alla Persona del Forlivese (ASP) organizza un coinvolgente torneo di beach volley al 'Coco Beach'.

Segui queste discussioni sui social

Cade nella #piscina del #lido e il suo #cuore si ferma: salva per #miracolonews/2025/05/cade-piscina-lido-cuore-fermo-salva-miracolo-fano/ Leggi la discussione

@nfdi4culture Uuund ich freue mich sehr, mit Euch in #NFDI zu den verschiedenen Themen im Rahmen meiner Stelle für @nfdi4objects zusammen zu arbeiten und auszutauschen. #nfdirocks #FDM #Datenkompetenz #Forschungsdatenmanagement #Infrastruk… Leggi la discussione